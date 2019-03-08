Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı">

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Akar burada yeni askerlik sisteminin detaylarını ilk kez açıklayarak, "'Yeni sistemin kalıcı olmasına gayret gösterdik'' diye konuştu.

Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağını anlatan Akar, şunları söyledi:

"TÜM ASKERLER 1 AY EĞİTİM ALACAK"

"Üzerine çok yoğun çalışma yaptığımız bir çalışma. Burada birinci öncelik, TSK'nın etkin ve caydırıcı olmasına sorun teşkil etmeyecek bir program kapsamında çalıştık. Tüm askerler 1 ay eğitim alacak. Bedelliye ayrılanlar, ilişiğini kesecek. Diğerleri 5 ay daha askerlik yapacaklar.

"İHTİYAÇTAN FAZLA BEDELLİ YAPMAK İSTEYEN VARSA KURA ÇEKİLECEK"



Yükümlü kaynağımız var. 700 bin gencimiz her sene askerlik yaşına geliyor. Bunlar bedelli, yedek astsubaylık, yedek subaylık, döviz askerlik sürekli olacak. Bunların kurallarını belirledik. Bu sistem böyle devam edecek. Lise mezunu 1 ay temel askerlik yapacak, ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen varsa kura çekilecek.

"6 AY BİTTİKTEN SONRA 'KALMAK İSTER MİSİNİZ?' DİYE SORACAĞIZ"

Belirlenenlerin hepsi 1 ay eğitim yapacak. 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklar. 1 ay sonra diğer lise mezunu ve altı 5 ay kıtalarda görev yapacak. 6 ay bittikten sonra kalmak ister misiniz diye soracağız. İstekli olanlar 6 aylık maaşlı sözleşme yapılacak. Bu süre yine komutanları değerlendirmeleri sonucunda o sözleşmeli er uzman erbaş olabilecek. Yedek astsubaylığa ise meslek yüksekokulu mezunlarına açık olacak."

Bakan Akar yeni askerlik sistemini şu şemayla anlattı: