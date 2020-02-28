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Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı,1 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından TSK tarafından düzenlenen saldırıda 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

28.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:48

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı. Şehit haberinin ardından Esed Rejimi hedefleri ateş altına alındı.

56 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" denildi.

AKAR, GÜNDÜZ 309 REJİM ASKERİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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29.02.2020 00:31:02