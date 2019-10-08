Haberler » Güncel » Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek

Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek

Milli Savunma Bakanlığı, "DAEŞ'in kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir" açıklaması yaptı.

08.10.2019 18:16

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu bildirildi.

Açıklamada, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek

Fırat, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
01:48 Aydın merkezli fuhuş operasyonu
01:44 Irak hükümetinden göstericilerin talepleriyle ilgili "ikinci paket"
01:39 - Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
01:27 Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı
01:23 Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı
01:22 Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı
01:20 Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de