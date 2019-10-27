Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin Bağdadi operasyonuyla ilgili açıklama: Bilgi verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği operasyon 4 saat sürerken, operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dünyanın konuştuğu operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Operasyonla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.

AMERİKA, DEAŞ LİDERİ İÇİN GİZLİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü.

MSB: KOORDİNASYONDA BULUNULDU

Dün gece sıcak çatışma yaşanırken MSN'den operasyonla ilgili açıklama geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkili de, Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.

TRUMP'TAN HEYECAN YARATAN TWEET

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırdı. DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16: 00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son Mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla IŞİD'i kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.

"BAĞDADİ ÜZERİNDEKİ BOMBALI YELEĞİ PATLATARAK İNTİHAR ETTİ"

Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti. Pentagon yetkilisi, "Bağdadi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti" dedi.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti. Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.