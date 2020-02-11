Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib 'de Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında yaşananlara dair yeni bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından ve internet sitesinden yaptığı açıklamada dün Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu 5 askerin şehit olduğunu hatırlatarak şunlar kaydedildi:

2 TANK, 1 UÇAKSAVAR MEVZİİ VE MÜHİMMAT DEPOSU VURULDU

"İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir."

DÜN DE 101 REJİN ASKERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir" denilmişti.