28 Şubat 2019, 13:28
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Son Dakika! Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i getirdi.

A Milli Takımdaki teknik direktör bilmecesi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

FEDERASYON, LUCESCU İLE YOLLARI AYIRMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Şubat'ta Mircea Lucescu ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı almıştı. 2017'de Milli Takımın başına geçen Rumen teknik adam, çıktığı 8 maçta 5 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

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YORUMLAR (71)
DORİ: TAMAM ARTIK MİLLİ TAKIMDA NECİP STOPER CANER SOL BEK KESİN. . 10 GÜN ÖNCE YALANLAMA BARİ UYUTMA MİLLETİ. .
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WOLVO: MECBURMUYUZ FATİH ŞENOL MUSTAFA DEN. SÜREKLİ GÖRMEKDEN
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EFSANE: süper
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AŞKTIR BEŞİKTAŞ: BEŞİKTAŞLI OLARAK BEŞİKTAŞTA KALMASINI İSTERDİM
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MEMLEKETİM: Hakkim varsa haram olsun. Bunun gibi denyolar cekilmedi kenara. Iki kelimeyi cümle yapayan bu korkak milli takimimi yönetecek. Eceliniz yakindir insallah. Sömürdünüz Türk futbolunu.
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