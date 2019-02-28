Son Dakika! Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu

A Milli Takımdaki teknik direktör bilmecesi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

FEDERASYON, LUCESCU İLE YOLLARI AYIRMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Şubat'ta Mircea Lucescu ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı almıştı. 2017'de Milli Takımın başına geçen Rumen teknik adam, çıktığı 8 maçta 5 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.