Son dakika: Milli takımın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak
Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
10.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:14
Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor.
DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA DA SEYİRCİ YOK
Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak.
Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
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Haberin Videosu :Milli takımın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak
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