Son Dakika | Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı - AFYONKARAHİSAR

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anneyle bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

01.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:19
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anneyle bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Hüseyin Akpınar (39) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 SG 180 plakalı minibüs ile Ferhat Abay'ın (25) kullandığı 06 AB 5012 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy köyü mevkisinde çarpıştı.
Otomobildeki Aysel Abay, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Nisanur Abay ve 6 kişi, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük Nisanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Son Dakika | Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

Etiketler: Dinar, Afyon, Güncel, Haber

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