Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı

Türkiye ve Rusya'nin ara buluculuğunda devam eden Libya'da barış görüşmelerinde yeni bir gelişme yakalandı. Moskova'da bir araya gelen Serrac ve Hafter, Libya'da süresiz ateşkes için el sıkıştı.

SÜRESİZ ATEŞKES İÇİN ANLAŞILDI

Rus basını, Moskova'da görüşen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaştığını yazdı.

HAFTER YARINA KADAR SÜRE İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra imzalanarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da metni imzalarsa sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak da dile getireceklerdir. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız."

İKİ TARAF DA OLUMLU BAKIYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesi öngören anlaşma üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek "Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak" dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da Türk, Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk ve Rus heyetlerin desteğiyle Libya taraflarının Moskova'da uzun süren istişareler gerçekleştirdiklerini anlatan Lavrov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan çağrıyla pazar günü saat 00.00'da devreye giren ateşkese yönelik konuları detaylandıran bir evrakı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"CİDDİ İSTİŞARELER YAPILDI"

Söz konusu taslak metnin son halinin, Moskova'da gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını belirten Lavrov, "Belge üzerinde ciddi istişareler yapıldı ve bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri bu belgeyi imzaladılar." dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'in de belgeye olumlu yaklaştıklarını kaydeden Lavrov, "Ancak yarın sabaha kadar ilave süre istediler. Umarız onlardan da olumlu bir karar çıkacak. Türk ve Rus tarafları, şu anda istişare edilen anlaşmaların uygulanması için onlara gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

12 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

TÜRKİYE VE RUSYA ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.