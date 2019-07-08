Motorine 15 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"09/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere motorinde 15 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

MOTORİNİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA 6,31 LİRAYA İNECEK

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,54 liradan 6,39 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.