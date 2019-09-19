Motorine 15 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 15 kuruş indirim yapıldı. Eşel mobil sistem gereği söz konusu indirim pompaya yansımayacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

POMPADA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

"20 Eylül tarihinde geçerli olmak üzere motorinde 15 kuruş indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

DÜN ZAM GELMİŞTİ

Dün motorine 34 kuruş, benzine ise 36 kuruş zam gelmişti. Eşel mobil sistem devreye alınarak söz konusu zamlar motorinde 12 kuruş, benzinde ise 35 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansımıştı.

İSTANBUL'DA 6,50 LİRA

Motorin Ankara'da ortalama 6,56 liradan, İstanbul'da 6,50 liradan, İzmir'de ise 6,59 liradan satılıyor. Rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak adlandırılıyor.