Haberler » Güncel » Haber

Motorine 15 kuruş indirim geldi

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorine 15 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim eşel mobil sistem gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

19.09.2019 17:45

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 15 kuruş indirim yapıldı. Eşel mobil sistem gereği söz konusu indirim pompaya yansımayacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

POMPADA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

"20 Eylül tarihinde geçerli olmak üzere motorinde 15 kuruş indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

DÜN ZAM GELMİŞTİ

Dün motorine 34 kuruş, benzine ise 36 kuruş zam gelmişti. Eşel mobil sistem devreye alınarak söz konusu zamlar motorinde 12 kuruş, benzinde ise 35 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansımıştı.

İSTANBUL'DA 6,50 LİRA

Motorin Ankara'da ortalama 6,56 liradan, İstanbul'da 6,50 liradan, İzmir'de ise 6,59 liradan satılıyor. Rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak adlandırılıyor.

Motorine 15 kuruş indirim geldi

Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31 Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
19:31 Verimli bal sezonu için şükür duasında arılar saldırdı
19:30 Çalılık yangını evlere sıçramadan söndürüldü
19:30 Aydos ormanında yangın
19:30 Oltu çayı kızıl renge büründü
19:30 Rusya ve Çin'den BM'nin İdlib önerisine veto
19:30 Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi yanındaki ağaçlık alanda yangın -3 (ek...