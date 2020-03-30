Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6 kuruş zam, benzine ise 8 kuruş indirim geldiğini duyurdu.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında Değişiklik: 31/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 6 kuruş/LT'de zam, Benzinde 8 kuruş/LT'de indirim geldi. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde gerçekleşmiştir."

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Dağıtım şirketi ve bölgesel değişiklikler göstermekle beraber halihazırda benzin 5,31 TL, motorin 5,40 TL'den satılıyor. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı 5,23 TL'ye düşecek. Zam sonrası motorinin litre fiyatı ise 5,46 TL olacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.