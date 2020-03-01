Son dakika: MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonrası 34 şehit vermemizin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı doğrultusunda rejim unsurlarını vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, rejim unsurlarının vurulmasına ait yeni görüntüler paylaştı. Öte yandan harekatın adının Bahar Kalkanı olduğunu açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata dair önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı tespit edilen rejim hedeflerinin başarılı şekilde imha edilmeye devam edildiğini bildirerek harekata ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

"2 BİN 212 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İdlib'e düzenlenen harekatın adını Bahar Kalkanı olarak duyurun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

"RUSYA'YLA KARŞI KARŞIYA GELME NİYETİMİZ YOK"

Rusya ile tırmanması muhtemel krize hakkında konuşan Akar, "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz perşembe günü İdlib'de askerlerimize yapılan saldırı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Bu saldırının ardından TSK, İdlib'de Esed rejimine ait noktaları yoğun bir ateş altına aldı. Özellikle dün SİHA'larla yapılan operasyonlarda üst üste başarılı sonuçlar elde edildi.