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149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale açıklarında 149 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

21.08.2019 10:23
149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık bölgesindeki Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit etti.

Sahil Güvenlik Botları tarafından düzenlenen operasyonda 149 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'da yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TÜRKELİ karakol gemimiz tarafından, Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edilerek, 149 düzensiz göçmenin Türk Sahil Güvenlik Botlarınca kurtarılması sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

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