Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı" denildi.

MSB, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Türkiye ile ABD heyetinin görüşmesi sonucu 120 saatlik araya girdi. Mutabakata göre bu süre zarfında terör örgütü PKK/PYD güvenli bölgeden çekilme gerçekleştirecek. Türkiye, bu çekilmeyi İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yakından takip ederken 120 saatlik ara bugün saat 22.00'da dolacak.

MSB'DEN ÇOK NET AÇIKLAMA

MSB ise konuyla ilgili olarak çok net bir mesaj yayımladı. 120 saatin dolacağı 22.00'dan bir dakika sonra dahi bir teröristle karşılaşılması durumunda etkisiz hale getirileceğini vurgulandı. MSB açıklamasında, "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı. 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz" ifadelerine yer verildi.