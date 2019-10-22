Haberler » Güncel » Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

Son dakika: MSB'den yapılan açıklamada bugün saat 22.00'da terör örgütüne verilen sürenin sonuna gelineceği vurgulanarak, "22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz" denildi.

22.10.2019 12:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı" denildi.

MSB, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Türkiye ile ABD heyetinin görüşmesi sonucu 120 saatlik araya girdi. Mutabakata göre bu süre zarfında terör örgütü PKK/PYD güvenli bölgeden çekilme gerçekleştirecek. Türkiye, bu çekilmeyi İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yakından takip ederken 120 saatlik ara bugün saat 22.00'da dolacak.

MSB'DEN ÇOK NET AÇIKLAMA

MSB ise konuyla ilgili olarak çok net bir mesaj yayımladı. 120 saatin dolacağı 22.00'dan bir dakika sonra dahi bir teröristle karşılaşılması durumunda etkisiz hale getirileceğini vurgulandı. MSB açıklamasında, "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı. 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20 "Avro Bölgesi'nde bankalar kredi şartlarını gevşetti"
12:20 Talas Belediyesinden ihale
12:20 Amatör boksörü döverek öldüren arkadaşları hakim karşısında
12:19 Barış Pınarı'nda 775 terörist etkisiz hale getirildi
12:19 Dijital hastaneler ve robot hekimler çok yakında!
12:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda konuştu -3
12:19 Denizli'deki Bağbaşı Yaylası'na ziyaretçi akını
22.10.2019 12:22:14