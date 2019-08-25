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Son Dakika: MSB duyurdu: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğu, 7 askerimizin de yaralandığı açıklandı.

25.08.2019 13:10
Son Dakika: MSB duyurdu: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK´lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet,kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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Son Dakika: MSB duyurdu: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

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Kaynak: DHA

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