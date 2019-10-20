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MSB: Hakkari Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Bugün bir acı haber de Tel Abyad'dan gelmişti. Tel Abyad'da da 1 askerimiz şehit olmuştu.

20.10.2019 11:42

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

TEL ABYAD'DA DA 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tel AbyadTel Abyad'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

MSB: Hakkari Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

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