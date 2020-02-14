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Son Dakika: İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB, İdlib bölgesinde 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:52

'de rejimin hain saldırıları sonrası 13 şehit vermemizin ardından TSK, rejim güçlerine karşılık vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

3 ŞUBAT'TA 8 ŞEHİT

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

10 ŞUBAT'TA 5 ŞEHİT DAHA

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştı. Saldırı sonrası MSB, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve saldırılarda 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de atılacak adımları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlerimize yönelecek olası saldırıda bugünden itibaren İdlib'le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Bize verilen sözler getirilmediği gibi anlaşmaya da uyulmadı. Atılması gereken adımlar neyse atacağız" demişti.

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Son Dakika: İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, İdlib, Güncel


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