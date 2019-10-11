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Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Kamışlı ve Derik'te sivil halkı hedef aldığı yönündeki haberlerin akıl sınırlarını zorladığını söyleyerek, "Bu bölgelerde TSK'ya ait operasyon unsuru bulunmamaktadır" dedi.

11.10.2019 14:40

Milli Savunma Bakanlığından, "Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadesi paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." denildi.

Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

Derik, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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