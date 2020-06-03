Son Dakika | MSB: "Özel Mayın Arama Temizleme Timleri, 2015 yılından bu yana 81.485 mayını imha etti"

Son dakika güncel haberi... Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin tespit ettği mayınlar ve imha edilmesi ANKARA: Milli Savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT), faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

03.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:53
Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin tespit ettği mayınlar ve imha edilmesi ANKARA: Milli Savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT), faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.
MSB'nin paylaşımında, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT), mayınlı arazileri şiş ve dedektörle arayarak mayınların tespitini sağlıyor. Son bir haftada 21 adet antipersonel mayının daha tespit edilmesiyle 2015 yılından bu yana imha edilen mayın sayısı 81.485'e ulaştı. İkinci aşamada mayın tarlaları Mekanik Mayın Temizleme Aracı ile detaylı taranarak tespit edilememiş mayınlar etkisiz hale getiriliyor." bilgi notu yer aldı.
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Son Dakika | MSB: ’Özel Mayın Arama Temizleme Timleri, 2015 yılından bu yana 81.485 mayını imha etti’

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Haber

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