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Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi

Son dakika: MSB, TSK'nın mutabakatlara tam olarak uymasına rağmen teröristlerin tacizlerini sürdürdüğünü belirtti. Son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirildi.

09.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:24

Türkiye, Rusya ve ABD ile yapılan mutabakata sadık kalırken, terör örgütü PKK/YPG taciz atışlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada terör örgütü tarafından son 24 saatte 8 taciz/saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca TSK tarafından varılan mutabakatlara tam olarak uyulduğunu vurguladı.

"TSK TARAFINDAN MUTABAKATLARA UYULURKEN..."

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

NE OLMUŞTU?

Türkiye, güneydoğu sınırında terör tehdidini temizlemek maksadıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekat kapsamında 700'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişken ABD Başkanı Donald Trump'ın A Takımı Türkiye'ye ziyarette bulunarak harekata ara verilmesi yönünde Türk hükümetiyle anlaşmıştı. ABD heyeti anlaşma kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekileceğini taahhüt etmişti.

RUSYA DA AYNI SÖZÜ VERMİŞTİ

ABD'yle varılan anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Federasyonu ile varılan Soçi mutabakatında da benzer konular ele alınmıştı. Mutabakat kapsamında Türkiye harekata ara vereceğini taahhüt ederken, Rus yetkililer teröristlerin Güvenli Bölge'den çekileceğini söylemişti.

Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi

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