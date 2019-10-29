Son Dakika: MSB: Rasulayn'da arama faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'ın güneydoğusunda arama faaliyeti sırasında Suriye ordusuna bağlı olduğunu iddia eden 18 askerin teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden Rasulayn'ın güneydoğunda devam eden arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti ile ilgili açıklama yaptı.

"RUSYA İLE KOORDİNE EDİLMEKTEDİR"

Bakanlığa ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir." denildi.

"TÜRK-RUS ORTAK DEVRİYELERİNE BAŞLANACAK"

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 22 Ekim'de Rusya ile varılan Soçi Mutabakatı çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

5 maddelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2- 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.

3- Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.

4- Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

5- Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.