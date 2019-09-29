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Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, kime ait olduğu tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısında 6 kez ihlal eden İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

29.09.2019 18:53

Milli Savunma Bakanlığı, hangi ülkeye ait olduğu tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısında 6 kez ihlal eden İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

"F-16 TARAFINDAN VURULDU"

MSB yaptığı açıklamada, "28 Eylül 2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti. Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." ifadelerini kullandı.

DÜŞÜRÜLEN İHA'NIN FOTOĞRAFLARI

Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

Fırat, Kilis, Güncel

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