Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, hangi ülkeye ait olduğu tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısında 6 kez ihlal eden İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

"F-16 TARAFINDAN VURULDU"

MSB yaptığı açıklamada, "28 Eylül 2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti. Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." ifadelerini kullandı.

DÜŞÜRÜLEN İHA'NIN FOTOĞRAFLARI