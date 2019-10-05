Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD alınan bilgilere göre; Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 42 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem panik yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.51'de merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rodos Adası'nın güneyinde, Muğla'nın Marmaris ilçesine 59.23 kilometre mesafedeki deprem, yerin 42.52 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DÜN DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde (Muğla Datça açıkları) saat 23:20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Datça'nın 66 km uzaklığında gerçekleşen depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklanmıştı.