Muhalefette İşbirliği Arayışı! Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu yarın saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU BİR ARAYA GELECEK

Yerel seçim öncesi muhalefete ittifak çalışmaları sürüyor.

İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten CHP, yarın Saadet Partisi ile de temas kuracak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu yarın saat 15.00'te ziyaret edecek.

NE OLDU?

CHP daha önce İYİ Parti ile temaslarda bulunmuştu. Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında, bazı bölgelerde dirsek temaslarının olabileceğini söylemişti.

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