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Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır

Son dakika: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, kendisine kumpas kurulduğunu söyledi ve CHP yönetimine seslenerek "Yapılması gereken partimizin içindeki o iftiracının bulunup cezalandırılmasıdır" dedi.

25.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:34

'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce'nin öfkesi dinmiyor. Kendisine kumpas kurulduğunu söyleyen İnce, CHP yönetimine 'parti içindeki iftiracının cezalandırılması' çağrısı yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" dedi.

İNCE'DEN 'YANDAŞ MEDYA' ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde yaptığı mitinglerin yapılmadığını dile getiren İnce, son dönemdeki tartışmalar için "Yandaş medya beni pek sever oldu" dedi. Bugün haber yaparak kendisine zarar verdiklerini dile getirdiği bazı yayın organlarını eleştiren İnce, "Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah'tan gelsin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi ve haberin kaynağını Talat Atilla olarak gösterdi. Talat Atilla da haberi CHP'nin içinde bir isimden aldığını ve haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyit ettiğini söyledi.

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Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Beştepe, Politika, Güncel


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