Muharrem İnce, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Randevu İstedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. İnce'nin, kendi adaylığına ilişkin olarak değil sorun yaşanan bazı belediyelerle ilgili görüşlerini aktarmak üzere randevu talebinde bulunduğu öğrenildi.

"SANDIĞIMIZI KOYARIZ, KİM ÇIKARSA ADAYIMIZ OLURUZ"

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, "Sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim" demişti.

"İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN MÜRACAATI OLMAZ"

"Bu seçim çok önemli" diyen Muharrem İnce, "Benim teklifim sandık konulmasıdır. Ön seçim demiyorum, eğilim yoklaması da olabilir. 39 ilçeye sandık konulur, üyeler gider oyunu kullanır. Arkadaşlarımız rakibimiz değil, arkadaşımız. Kim isterse müracaat eder. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın müracaatı olmaz. AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim." ifadesini kullanmıştı.