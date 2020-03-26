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Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı

Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e, ailesi ve yakın çevresine yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı.

26.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:19

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte gittiği hastanede yaptırdığı koronavirüs test sonucu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

YUSUF GÜNAY'IN DA SONUÇLARI NEGATİF

Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs testi yaptırmıştı. Günay'ın da tıpkı Mustafa Cengiz gibi test sonucunun negatif olarak sonuçlandığı belirtildi.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta koronavirüse rastlanmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in test sonuçlarının negatif çıkması, sarı-kırmızılı camiayı rahatlattı.

Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı

CELALETTİN KOCATÜRK: TERİM'İN CAMİADA HASTA OLAN BİRİLERİYLE TEMASI VAR

Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Habertürk TV'de Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara "Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder." şeklinde yanıt verdi.

Celalettin Kocatürk ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı ima ederken "Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Mustafa Cengiz’in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Etiketler: Mustafa Cengiz, Yusuf Günay, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Haberin Videosu :

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı

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Yorumlar (1)
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