Meclis'in Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi seçti. Birinci ve ikinci tur oylamada 4 aday da gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda AK Partili Mustafa Şentop 322, CHP'li Engin Altay 120, HDP'li Serpil Kemalbay 45 ve İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. İkinci turda Şentop 333, Altay 126, Kemalbay 46 ve Filiz 35 oy aldı. Üçüncü turda 336 oy alan Şentop, Meclis'in yeni Başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.

4 PARTİDEN 4 ADAY

Seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, bugün Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor. Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığı'na aday oldu. Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Engin Altay

İLK TUR OYLAMA

TBMM Geçici Başkanı Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylaması başladı. Birinci tur oylamasının sonucunda, AK Parti Adayı Mustafa Şentop 322, CHP'li Altay 120 oy aldı. Altay'ı 45 oy ile HDP'li Serpil Kemalbay takip ederken İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.

Serpil Kemalbay

İKİNCİ OYLAMA

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda AK Partili Mustafa Şentop 333, CHP'li Engin Altay 126, HDP'li Serpil Kemalbay 46 ve İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.

İmam Hüseyin Filiz

3'ÜNCÜ TUR'DA ŞENTOP SEÇİLDİ

TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı. Meclis Başkanlığı seçiminin 3'üncü turunda 336 oy alan Mustafa Şentop, TBMM'nin 29. Başkanı seçildi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Mustafa Şentop

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, 1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir.

Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK Parti MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Oylamadan görüntüler;