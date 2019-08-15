Son dakika! ABD'li korgeneral Müşterek Hareket Merkezi'yle ilgili Şanlıurfa'ya gidecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty'nin güvenli bölge kapsamında Müşterek Hareket Merkezi'yle ilgili Şanlıurfa'ya gideceğini açıkladı.

MSB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MERKEZİN KURULMASIYLA İLGİLİ KOORDİNASYON FAALİYETİNDE BULUNACAK

"ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecektir."

NE OLMUŞTU?

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varılmıştı. Bakanlıktan 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada "Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı" denmişti. Bakanlık dün yaptığı açıklamada güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandıklarını açıklamıştı.