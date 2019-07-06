Nando de Colo Fenerbahçe'de

Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın başarılı oyuncusu Nando de Colo'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.

"2022'YE KADAR FENERBAHÇE BEKO FORMASI GİYECEK"

23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine'de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."