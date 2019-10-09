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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" dedi.

09.10.2019 18:07

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğu vurgusunu yaparak, faaliyetlerin ölçülü olacağına inandığını söyledi.

NATO Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum." dedi.

"TÜRKİYE NATO'YA BİLGİ VERDİ"

İtalya'nın başkenti Roma'da Başbakan Giuseppe Conte ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili NATO'ya bilgi verdiğini açıkladı.

"Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" vurgusunda bulunan Stoltenberg, ülkenin aynı zamanda çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

"TÜRKİYE'NİN ÖLÇÜLÜ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı ve gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen önemli kazanımların korunması gerektiğini söyledi.

CUMA GÜNÜ ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Stoltenberg, cuma günü Türkiye'ye düzenleyeceği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. Karadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.

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