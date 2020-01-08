Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle başlayan süreç, tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor. Son olarak İran , gece saatlerinde Irak'ta bulunan ABD üslerini vurdu. İran, saldırıda 80 ABD'linin öldürüldüğünü duyurdu. ABD kanadı saldırıyı doğrulasa da ölü veya yaralı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu gelişmeler doğrultusunda, uluslararası askeri bir örgüt olan ve Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'nun ne diyeceği merak konusuydu. Kurum adına açıklamayı Genel Sekreter Jens Stoltenberg yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadıklarını açıkladı.

NATO ŞİDDET EYLEMLERİNİ DURDURMA ÇAĞRISI YAPTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum. NATO İran'a şiddet eylemlerini durdurma çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Bir NATO yetkilisi ise geçtiğimiz saatlerde Irak görevindeki askerlerin saldırıdan yara almadığını dile getirmişti.

ALMANYA DA SALDIRIYI KINADI

Alman hükümeti, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini sert bir dille kınadı. Savunma Bakanı Annegret Kramp "Alman hükümeti adına bu saldırganlığı şiddetle reddettiğimizi ifade ediyorum" dedi.

Karrenbauer, durumun sakinleşmesi için her şeyin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Şimdi bu sarmalı daha da yukarıya doğru çıkarmamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD, İranlı General Kasım Süleymani'yi 3 Ocak günü bir suikast sonucu öldürmüştü. İran, Süleymani'nin ölümü sonucu intikam yeminleri etmişti. Süleymani 4 gün süren cenaze törenlerinin ardından defnedilmişti. Bu gelişmeler doğrultusunda bugün sabah saatlerinde İran, ABD'nin Irak'ta yer alan üssünü bombaladı. ABD kaynakları da saldırının gerçekleştiğini doğruladı.