Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sona erdi. Zirve sonrası Londra Deklarasyonu yayımlandı.

Bildirgede şu maddelere yer verildi:

* Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor.

* Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız.

* ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı.

"ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg katılımcı ülkelere hitap etti. Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; Baltık ülkeleri ile Polonya için yapılan planlar için mutabakata varıldı. NATO kurulduğundan beri fikir ayrılıkları olmuştur.

Üyelerimiz iletişim alt yapısının güvenliği konusunda mutabık kaldılar. Müttefiklerimiz aynı zamanda ortak yük paylaşımı konusunda görülmemiş iş birliği yaptı. Avrupa ve Kanada 130 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu tarihte görülmemiş bir rakamdır. NATO'yu güçlendirecektir. Enerji alt yapımızın korunması ve teknolojik üstünlüğümüzü korumak için önemli kararlar alındı.

"RUSYA İLE ÖNEMLİ TARTIŞMALAR YAPILDI"

Rusya ile ilgili önemli tartışmalar yapıldı. Rusya ile iletişim kanallarının açık kalmasına karar verildi. Etkin silahsızlanma için çabalarımıza devam etme kararı aldık.

"ÇİN'İN YÜKSELİŞİ..."

Çin'in yükselişi ele alındı. Bizim güvenliğimize etkileri düşünüldü. Liderler ittifak olarak birlikte karar vermemiz gerektiği görüşünü bildirdi.

İlk 70 yılımızı geride bırakmanın gururuyla geleceğe bakıyoruz. Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor.

BALTIK ÜLKELERİ

İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi.

Tarihinde ilk defa NATO liderleri bir görüşme içerisinde analizler yapmıştır. Çin'in yükselişiyle ilgili tehditler ele alınmıştır. Burada 29 müttefikin bu konuyu ele almış olması doğru bir adımdır.

"ERDOĞAN'LA BAŞARILI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdik. Ben şu an her bir liderin toplantıda ne söylediğini söyleyemem ancak bütün liderler 5. maddedeki taahhüde imza attı bu da; hepimiz birimiz birimiz hepimiz.

TRUMP: TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR

Trump yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor" dedi.