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Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay yaşamını yitirdi.

20.09.2019 22:10

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"ORGAN YETMEZLİĞİ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ"

Hastaneden yapılan açıklamada, "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu, Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine Demir Kadın diyen Neslican Tay, Ayşe Arman'a verdiği röportajda söylediği; "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.

Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti

Eylül, Magazin, Güncel

YORUMLAR(40)
DÜŞÜNEN:Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun
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ARMİNA:mekanin cennet olsun melek kiz nur icinde yat. ademoglu sen ne kadar kotu insansin kalbin kotu senin ruh hastasi
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BİNGÜL TEYZE:Güzel kızım gani gani rahmet diliyorum nur içinde yat mekanın cennet olsun rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallah yalan dünya bir nefes alıp verecek kadar olan ömrümüz ölüm ne genç ne çocuk ne de yaşlı dinliyor keşke ölümler sıralı olsaydı analar babalar evlat acısı yaşamasaydı
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DERYA:güzellik, içim acıdı. . . mekanın cennet, kabrin gül dolsun, melekler yoldaşın olsun. . . .
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7 1
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ATAKAN:Kulluk görevlerini yerine getirdiğine şahit olurmusun.?
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ADEMOĞLU.:Ya ölüm var herkes birgün mutlaka ölecek bu dünya imtahan dünyası yanlızca ye iç istediğin gibi eylen istediğin gibi giyin seni yaradanı tanıma emir ve yasaklarını hiçe say sonrada ölüm gelince ardından ''''mekanı cennet olur inşallah'''' cennet o kadar kolay değil tabi bu yazdıklarım yanlızca bu bayan için değil herkes için geçerli insan hastalık gelince sağlığının, yokluk gelince varlığın, ölümüde görünce hayatın değerini anlamalı en önemlisi inansada inanmasada hesap günü haktır ona göre yaşama
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11 24
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MERVE:ADEMOĞLUNA hiç bir şey yazmaya hakkınız yok.Gerçekleri yazmış fakat sizin fani olan dünya hayatını sonsuz ahiret hayatına tercih eden nefsleriniz bunu kabullebemiyor...
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0 0
KİM:bu cocugun yasam mucadelesi onun imaninin guclu oldugunu gosterir zaten yarim yamalak bilgi ve gorusunle insanlari ve kendini kandirma ayrica insanlari islamdan sogutma kimin cennete girecegine sen mi karar verecen
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1 0
EFE:sen müslümansan ben müslüman değilim ademoğlu.
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3 6
ADEM:Öluye bile hasetli yaziyorsun.o cennette yada degil kiiii cenntte olduguna inaniyorum insallahhhh...sen kendi haset kalbini temizlemedikce cennete giremezsin
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5 4
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