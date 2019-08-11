Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi

Nijerya'da korsanlar tarafından kaçırılan 10 Türk denizci, yaklaşık 1 ay tutsak tutulduktan sonra bu sabah İstanbul Havalimanı'na indi. Denizcileri bekleyen aileler havalimanında sevinç gözyaşları döktü.

Dün Abuja Büyükelçiliğine götürülen Türk denizciler, saat 8.40'ta İstanbul Havalimanı'na inip aileleriyle buluştu.

DENİZCİLERİN AÇIKLAMALARI

Duygu selinin yaşandığı havalimanında açıklama yapan denizcilerden biri, "Yurda döneceğimizden hiç şüphemiz yoktu. Çok mutluyuz, ailemize kavuştuk. 28 gün tutulduk. Zor şartlar vardı, uyum sağladık. Başka türlü olmazdı, hayatta kalamazdık. Ormanlık alanda tutulduk" dedi.

Bir başka gemici de "İyiyiz çok şükür. Ailemizi gördük, çifte bayram yaşadık" dedi.

Bir başka gemici ise şöyle konuştu:

"Sevinçliyiz. Bayram günü ailemize kavuştuk. Devletimize ve milletimize şükürler olsun. O kötü günleri unutmak istiyoruz. İlk zamanlar zordu. Sonra bulunduğumuz ortama ayak uydurduk. Çok değişik bir ortamdı. Ormandı ve çıkış yoktu. Bir yere giderken korsanlardan izin alıyorsunuz. Oradaki grubun sevinmesi üzerine anlaşma sağlandığını anladık. 'Hadi gidiyorsunuz' dediler. Birbirimize destek verdik, onun için ayakta kaldık. Oranın şartları, böcekler çok kötüydü. Bulunduğumuz ortam çok pisti. Yağmur sezonuydu, bu nedenle her yer çamurdu. İlk saldırıya kimse inanmadı. Rüya gibiydi. Ormana girince anladık. Muamele güzeldi. Ellerinden geleni yaptılar. Sonuçta bizim üzerimizden para kazanacaklardı. Bu nedenle iyi baktılar. Önemli olan bizim ayak uydurmamızdı. Biz de ayak uydurduk."

GEMİNİN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

PAKSOY-I gemisinin sahiplerinden Sefa Paksoy da şunları söyledi:

"Bir aydır uykusuz ve stresli geçti. Bize çifte bayram yaşattılar.Yetkililerin mücadelesiyle bu güne ulaştık. Çok mutluyuz. Mürettebat bir süre dinlenecek. Ondan sonrasına kendileri karar verecek. Korsanlar saklanıp sizinle bağlantı kurmuyorlar. Çok zor bir süreçti. Oradaki yetkililerin araya girmesiyle bugüne gelindi."

NE OLMUŞTU?

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici, dün Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde helikopterlerle Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, 10 mürettebatı karşılamıştı.

Kurtarılan mürettebatın isimlerinin, Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar olduğu açıklanmıştı.