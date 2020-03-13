Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak" açıklamasında bulundu.
13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:50
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, hayatın her alanını olumsuz etkiledi.
"ÖĞRETMENLER 15 SAAT EK DERS ÜCRETİNDEN YARARLANDIRILACAK"
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak" ifadeleri kullanıldı.
AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVLARI DA ERTELENDİ
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve tedbir almak için 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.
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Haberin Videosu :MEB: Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
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