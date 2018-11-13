13 Kasım 2018, 17:06
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Olaylı Fenerbahçe Derbisi Sonrası 7 Maç Ceza Alan Fatih Terim'in Cezası 10 Maça Çıkarıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar sonrası sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e PFDK tarafından 7 maç ceza verilmişti. Bu ceza 10 maça çıkarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Terim'e son açıklamaları nedeniyle 3 maç daha ceza verdi. 7 maç cezası olan Terim'in böylece men cezası 10 maça çıkmış oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir."

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13 Kasım 2018 Salı 17:06



YORUMLAR (47)
KAYSERİ: üç kuruşluk beyinleriyle türk futboluna yön verdiklerini zanneden bu teknik direktörler avrupaya gelince niye kediye dönüyor acaba. türk hakemine gelince tükür Avrupa maçında süt dökmüş kediye dön. bırak bu işleri fatih terim.
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CİMBOMBOM: cezalar neki aşkımız yeter
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555: Cinconlar . Kadıköy''e malzemecilerle gelecekler galiba ! Otobüs şoförü de teknik traktör olacakmış . . .
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METE: FUTBOL İNSANI KÜFÜRE SOKMAKTAN BAŞKA BİR FAYDASI YOK. LAKİN SADECE FUTBOLCU VE YÖNETİM ELİNİ OVUŞTURUR.
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FEDAİ: Hep Aziz Yıldırım'' dan kaynaklanıyor bunlar of of
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