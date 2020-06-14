Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte birçok işçi enkaz altında kalırken bir işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

14.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:49

Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir kötü haber de Ordu'dan geldi. Altınordu ilçesinde otel inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti.

BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Ulubey yolu üzerinde bir otel inşaatında akşam saatlerinde beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkartılan işçiler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

Ordu'da otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler inşaat alanında bir işçinin cesedine ulaştı. Göçükten çıkarılan ceset, hastane morguna kaldırıldı. İşçinin isminin Raif Baş olduğu öğrenildi.

Ordu'da otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınordu, İşçi, Ordu, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (2)
MUZO: Zaten hep sorumlular hesap veriyor , sorumsuzlar da böyle hem kendini hem başkasını tehlikeye sokuyor.
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KARA: bu ne biçim iş güvenliği sorumlular hesap versin
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