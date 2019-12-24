Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı

Dün akşam saatlerinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu'da 58 farklı alanda çıkan orman yangınlarına müdahale devam ederken Orman Genel Müdürlü'ğünden konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 58 farklı noktada çıkan yangınların 45'inin kontrol altına alındığı ifade edildi.

13 BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Karadeniz'de çıkan 58 orman yangınında 45'i kontrol altına alındı. 13 yerde ise orman yangınını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Trabzon'da 22 yangın söndürüldü, 8 orman yangınına müdahale devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin 93 araç ve 450 personeli ile müdahale edildiği belirtildi.

CAN KAYBI YOK, 6 EV ZARAR GÖRDÜ

Açıklamada, "Şu ana kadar bu yangınlardan 30'u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yangınlar neticesinde üç ilçemizdeki 6 ev zarar görmüş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

SEBEP TEMİZLİK ÇALIŞMALARI MI?



Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu yangınların mevsim itibarıyla bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiği, gerekli inceleme ve araştırmanın devam ettiği kaydedildi.