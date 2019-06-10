Son Dakika! Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile ortak yayının moderatörlüğü için önerdiği Uğur Dündar için açıklama yaptı. Yıldırım, "Uğur Dündar bilmediğimiz bir nedenle vazgeçti. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir" dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"UĞUR DÜNDAR BİLMEDİĞİMİZ BİR NEDENLE VAZGEÇTİ"

İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Ama tabi henüz daha bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti.

"BU HAREKET BİZİM ÇOCUKLARI DAHA DA HIRSLANDIRACAKTIR"

Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza Şenol Hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum.