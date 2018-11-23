23 Kasım 2018, 13:01
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Osmanlı Stadı'ndaki Ciddi Zemin Sorunu Nedeniyle Ankaragücü-Beşiktaş Maçı Kayseri'ye Alındı

Süper Ligde yarın oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş maçı, Osmanlı Stadının zeminindeki ciddi sorunlar nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadına alındı. Maç 19.00'da başlayacak.

Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig'deki 13. hafta maçı Osmanlı Stadı'nda oynanacaktı. Ancak zeminin yetersiz olması nedeniyle maça bir gün kala stat değiştirildi.

Ankara'da başka hazır bir stat bulunmaması nedeniyle karşılaşmanın Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı.

Karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı'nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildi.

Bu gelişme üzerine Futbol Federasyonu tarafından 24 Kasım Cumartesi saat 19.00'da bu sahada oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.

Öte yandan maçlarını yine Osmanlı Stadı'nda oynayan Spor Toto 1. Lig kulüpleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da saha zemini futbol oynanacak hale gelinceye kadar maçlarını başka stadyumlarda yapacak.

Şenol Güneş Maçı Değil, Osmanlı Stadının Zeminini DüşünüyorŞenol Güneş Maçı Değil, Osmanlı Stadının Zeminini Düşünüyor

23 Kasım 2018 Cuma 13:01



YORUMLAR (56)
HAHAH: 1 liraya bilet al 300 lira gaz yak kayseriye gitt haha
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SARI NURİ: maçı istanbul a alsaydınız bari tam olsaydı. hakemde istanbul bölgesi hakemi zaten
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ARCHİBALD35: nefretimsin 8taş tinerciler
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TOP NASIL OYNANIR GÖRÜN ŞİMDİ!: Normal saha da zaten BJK ve Ankaragücü bir top oynar, izlemeye doyamayız. TFF Yerinde bir hamle yapmış, tüm dünya BJK''nin oynayacağı oyuna kitlendi. Yapın şuvunuzu, Barcelona utansın. . . (Patates tarlası diye sahayı eleştiren medya yorumcuları, Galatasarayın UEFA maçlarını izleyin 2000 yılı)
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