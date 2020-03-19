Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi - Güncel

Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi

Son dakika: ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi.

19.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:05

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre 2020 yılında yapılması planlanan 9 sınavın tarihi ertelendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında MSÜ, DİB-MBSTS, YDS/1, e-YDS/4, e-YDS/5, EKPSS, ALES/1, İSG/1 sınavları ertelendi.

ÖSYM, güncellenen sınav takvimini http://osym.gov.tr internet adresinden yayımladı.

Tarihleri değişen sınavların yeni tarihleri:

-e-YDS/4: 2 Mayıs 2020

-MSÜ: 3 Mayıs 2020

-ALES/1: 10 Mayıs 2020

-e-YDS/5: 16 Mayıs 2020

-YDS/1: 17 Mayıs 2020

-ALES/2: 16 Ağustos 2020

-İSG/1: 29 Ağustos 2020

-EKPSS: 20 Eylül 2020

-DİB-MBSTS: 3 Ekim 2020

Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi

"KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR"

ÖSYM "Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi

Haberin Videosu :

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 9 sınavın tarihini erteledi
Etiketler : Ales, Güncel

İlgili Haberler

ÖSYM koronavrüs nedeniyle 9 sınavı erteledi! YKS ertelendi mi? KPSS ertelendi mi? ALES ertelendi mi? MSÜ, İGS, EKPSS, DİB-MSBTS ertelendi mi?ÖSYM koronavrüs nedeniyle 9 sınavı erteledi! YKS ertelendi mi? KPSS ertelendi mi? ALES ertelendi mi? MSÜ, İGS, EKPSS, DİB-MSBTS ertelendi mi?
Türkiye’de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleştiTürkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldiTürkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları!Evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları!
Home ofis nedir? Evden çalışmanın en etkili yolları neler?Home ofis nedir? Evden çalışmanın en etkili yolları neler?
Görüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulamaGörüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulama
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
’Şampiyonluk Turu Sami Yen’de’'Şampiyonluk Turu Sami Yen'de'
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Güncel
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Güncel
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Londra’da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye’ye döndü Güncel
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Güncel
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading