Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Emrah Güneş'in kullandığı 34 FY 2548 plakalı otomobil, Çorlu - Çerkezköy çevre yolu fakülte mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer otomobilin içine girdi.

Araçtaki Gaye Tunca, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Güneş ile Zekiye Sungur yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne, Tunca'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Güneş, Sungur ve Tunca'nın özel bir firmada çevre mühendisi olarak çalıştıkları öğrenildi.