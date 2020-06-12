Son Dakika | Otomobille polise çarpıp kaçan zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da uygulama yapan polis memuruna otomobille çarpıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

12.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:33
Adana'da uygulama yapan polis memuruna otomobille çarpıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 27 MS 182 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp otomobille polis memuru H.S'ye çarpan sürücü, kaçmaya başladı.
Yaralanan polis memurunu ekip aracına bindirerek takibi sürdüren ekipler, durumu ve otomobilin plakasını telsizle haber merkezine bildirdi.
Ekipler, şüphelinin gidebileceği Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, D-400 kara yolu ve İncirlik Mahallesi girişinde önlem aldı.
Yaralı polis memurunu uygulama noktasına bırakıp takibi sürdürdüler
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ne girdikten sonra D-400 kara yolu boyunca otomobille ilerleyişini sürdüren şüpheli, buradaki uygulama noktasında bulunan ekiplerin ikazına da uymayarak kaçışını sürdürdü. Şüphelinin peşindeki ekipler de yaralı polis memuru H.S'yi buraya bırakarak takibe devam etti.
Yaralanan polis memuru uygulama noktasına çağrılan ambulansla götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kara yolu tır ve kamyonla kapatıldı
Şüphelinin D-400 kara yolundan kent merkezine doğru ilerlediğinin bildirilmesi üzerine ekipler, Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı'nı kamyon ve tır ile kapattı.
Yolda uzun namlulu silahlarla geniş çaplı önlem alan ekipler, uyarılara uymayan otomobili, lastiklerine ateş ederek durdurdu. Otomobil sürücüsü Suriyeli H.A. araçtan indirilerek gözaltına alındı.
Ekipler, otomobildeki aramalarda, kapıların içi ve motor kısmına gizlenmiş 38 kilo 200 gram esrar buldu.
Şüpheliye öncülük yaptığı belirlenen 4 Suriyeli zanlı da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Son Dakika | Otomobille polise çarpıp kaçan zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Haber

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