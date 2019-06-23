23.06.2019 19:17
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Son Dakika! Seçim sonuçlarına Binali Yıldırım'dan ilk yorum: İmamoğlu önde götürüyor

Son dakika! Açıklanan verileri değerlendiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Yıldırım "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir." dedi.

Seçim sonuçlarına ilişkin yasağın kalkmasının ardından konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım , Ekrem İmamoğlu 'nu tebrik etti. Yıldırım, İmamoğlu 'na çalışmalarında yardımcı olmaya gayret edeceklerini de söyledi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"İMAMOĞLU ÖNDE GÖTÜRÜYOR"

"Yasak kalktı, seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürüyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Demokrasinin kusursuz işlediği ortaya kondu. Elde edilen sonuçlar kesin olarak sonradan açıklanacaktır. Sonuçların İstanbul 'a hayırlı olmasını diliyorum.

"YARDIMCI OLMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul 'a güzel hizmetler yapmasını temenni diyorum. Çalışmalarıyla her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz, bunun bilinmesini istiyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Son Dakika! Seçim sonuçlarına Binali Yıldırım'dan ilk yorum: İmamoğlu önde götürüyor
Politika , Ekonomi , Güncel

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