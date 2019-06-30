Ozan Kabak, Schalke 04'e transfer oldu

Almanya Ligi ekiplerinden Schalke 04 , Ozan Kabak transferini resmen açıkladı. Genç futbolcu için Alman kulübünün Twitter hesabından, "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz" mesajı paylaşıldı.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Schalke 04 bu transfer için Stuttgart'a 15 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİ"

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, " Avrupa 'nın en büyük yeteneklerinden birini transfer ettiğimiz için mutluyuz. Çok ciddi talipleri olmasına rağmen bizi seçti. Onu ikna ettiği için David Wagner ve Michael Reschke'ye teşekkürler." dedi.