Özgür Gündem davasında beraat kararı

Özgür Gündem Gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları için yargılanan Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin, bugün görülen duruşmada beraat etti.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri için "suç işlemeye tahrik," "'suçu ve suçluyu övme," "örgüt propagandası" suçlamalarıyla 1 buçuk yıldan 7 buçuk yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve Evrensel yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin'in yargılandıkları davanın 11. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin'in beraatına karar verildi.

İDDİANAME NE DİYORDU?

23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada ise gazetenin yazar ve yayın danışma kurulu üyeleri Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, gazetenin yazarı avukat Eren Keskin, imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ve yayın danışma kurulu üyesi Bilge Aykut yargılanıyordu. 9 kişinin yargılandığı davada "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak," "silahlı örgüt propagandası" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla hapis cezası isteniyor.

10 Nisan'da, 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; mahkeme, gazetenin eski imtiyaz sahibi tutuklu sanık Kemal Sancılı hakkında tahliye kararı vermişti.