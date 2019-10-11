Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek olduklarını söyledi. Han'ın bu hareketi, Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı yıllarında devletimize ve milletimize ettiği yardımları akıllara getirdi.

PAKİSTAN'IN KURTULUŞ SAVAŞI'NDAKİ PAYI

Türkiye'nin 'her daim' dostu olan Pakistan'ın Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na mali katkısı, Türkiye için çok kritik iki savaşın kazanılmasında önemli kaynak oldu. Bu para savaşta Garp Cephesi'ni ayağa kaldırdı, savaştan sonra da İş Bankası'na sermaye olup, Türkiye'yi yabancı banka egemenliğinden kurtardı. Tarihi kaynaklara göre Türkiye'nin işgaline karşı Mustafa Kemal Paşa tarafından örgütlenen Kurtuluş Mücadelesi'ne en büyük para yardımı o yıllarda Hindistan müslümanlarından geldi. Hindistan'daki müslümanlar 1947'de Pakistan'ı kurdu.