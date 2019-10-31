Son dakika: Pakistan'da tren faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti. Rahimyar Han'ın Bölge Polis Memuru Ameer Taimore Khan, yaptığı açıklamada, yangına bir gaz tüpü ocağının neden olduğunu aktarırken, bir grup yolcunun gaz sobası kullanarak kahvaltı yaptıkları sırada yangına yakalandıkları bildirildi.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

YANGINA TÜP NEDEN OLDU

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Pakistan Ordusu, yerel kurtarma ekiplerine yardımcı olmak üzere bölgeye çok sayıda asker, doktor ve sağlık görevlisinin gönderildiğini duyurdu. Kurtarma çalışmalarına destek için Multan'dan bir helikopterin de yola çıktığı belirtiliyor.

Radyo Pakistan'a göre, Başbakan Imran Khan, Tezgam Express yangınında can kayıplarının yaşanmasına üzüldüğünü belirtti. Başbakan Khan, yangının mağdurlarına mümkün olan en iyi tıbbi tedaviyi sağlamak için ilgili makamları yönlendirdiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 65

Rahim Yar Han Emniyet Müdürü Amir Taimur, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamada, üç vagonu tamamen saran yangın ve patlama nedeniyle ölü sayısının 65'e ulaştığını kaydetti.

Öte yandan kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için Pakistan ordusu da doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı.

Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans da gönderileceğini açıkladı.